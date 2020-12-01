التوزيع الجغرافي للإصابات الـ3508 بكورونا.. 54% في جهتي الرباط والدار البيضاء

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ3508 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1287 حالة، من بينها 1101 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 606 حالة جديدة، منها 199 حالة بالقنيطرة. وبجهة سوس ماسة، سجلت 413 حالة، منها 183 حالة بأكادير. وبجهة الشمال، سجلت 355 حالة، منها 172 حالة بطنجة. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 258 حالة، ثم179 بجهة الشرق، و93 بجهة كلميم واد نون، و78 بجهة العيون الساقية الحمراء، و77 بجهة فاس مكناس، وبجهة درعة تافلالت سجلت 71 حالة، وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 64 حالة، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 27 حالة. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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