ملاعب مونديال قطر الأسوأ سمعة حول العالم بسبب وفاة العمال

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

تعد ملاعب مونديال قطر الأسوأ سمعة حول العالم في ظل الأعداد الهائلة من العمال التي لقت حتفها أثناء العمل في الإنشاءات، فضلاً عن المعاملة القاسية واللاإنسانية التي عانى منها آلاف آخرون والتي تمظهرت في حرمانهم من أجورهم لشهور طويلة، والعديد من الانتهاكات الجسيمة بحقهم.



ولم يطق العالم صبراً على الممارسات القطرية بحق العمال وارتفاع أعداد الوفيات في صفوف العمال الذين يتعرضون لمعاملة لا إنسانية ويتقاضون أجوراً زهيدة لا تصرف لهم شهوراً طويلة، فضلاً عن غياب الرعاية الصحية ومستلزمات الأمان المهني.

ولفت تقرير لمجلة «أمراض القلب» الطبية، إلى الصلة الوثيقة بين الإصرار على تشغيل العمال في ذروة ساعات الحرارة خلال فصل الصيف والوفيات، مشيراً إلى العلاقة بين وفاة 1300 عامل نيبالي بين 2009 و2017 وارتفاع درجات الحرارة.

وقال نيك ما كجيهان، مدير مشاريع «مربع عادل»: «مع بقاء عامين فقط على انطلاق كأس العالم، يجب التحقيق بشكل عاجل في العدد الكبير لوفيات الشباب في قطر، منذ سنوات، دأب المدافعون عن حقوق الإنسان على الحديث عن زيادة تأثير الإجهاد الحراري على وفيات العمال ومع ذلك تستمر الوفيات».

ووفق مجلس العمالة الأجنبية النيبالي، فإن 1025 عاملاً توفوا في قطر بين عامي 2012 و2017، فيما تمّ النظر في أكثر من نصف الحالات أنها وفيات طبيعية، بينما توفي 1678 هندياً في قطر بين 2012 و2018، ما يمثل متوسط أربع وفيات في الأسبوع.

ويعد عامل البناء البريطاني زاكاري كوكس الذي توفي بعد سقوطه في موقع بناء أحد ملاعب مونديال 2022، أحد أبرز نماذج الموت العبثي بصفوف العمالة الأجنبية في قطر. وكشفت جلسة قضائية بمحكمة برايتون، أن كوكس الذي توفي في يناير 2017، أصيب بجروح في الدماغ وكسر في الرقبة، فيما دعت عائلة الضحية إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاته.

وقالت الطبيبة الشرعية كارونيكا، هاملتون داولي، إن مديري الموقع في الملعب كانوا يعلمون أو كان ينبغي أن يعلموا أنهم يطلبون فعلياً من مجموعة من عمالهم الاعتماد على معدات قاتلة.

وكشفت صحيفة غارديان البريطانية، عن أنّ قطر نادراً ما تُجري تشريحاً للوفاة عند وفاة عامل مهاجر، ما يجعل من الصعب تحديد سبب الوفاة بدقة وتحديد ما إذا كانت غير متعلقة بالعمل. ورجّحت «غارديان»، أن تكون حرارة الصيف الشديدة في قطر عاملاً مهماً في وفاة العديد من العمال.