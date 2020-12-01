الاتحاد الإسباني يدرس عدم لعب كأس السوبر في السعودية

2020-12-01 | 18:26
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن بطولة كأس السوبر الإسباني المقبلة، لن تُلعب في السعودية، بسبب جائحة فيروس كورونا.
راديو "ماركا" الإسباني، أكد بأنه مع تداعيات فيروس كورونا، سيجعل البطولة تقام في إسبانيا، ولن يتم نقلها إلى السعودية مثلما حدث في العام الماضي.
وفاز ريال مدريد بالنسخة الماضية التي كانت تضم أتلتيكو مدريد وبرشلونة وفالنسيا، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.
وأشارت التقارير، إلى أن نية الاتحاد الإسباني لكرة القدم، هي إقامة البطولة في الفترة من 13 إلى 17 كانون الثاني، دون مغادرة إسبانيا، بسبب فيروس كورونا.
قرعة البطولة لم تُجرى حتى الآن، لكنها ستضم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وريال سوسيداد.
ريال مدريد فاز بالبطولة النسخة الماضية، بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد في النهائي الأول في تاريخ المسابقة خارج إسبانيا.
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