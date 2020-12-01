مطاردة أمنية في الكرمة تنتهي بالقبض على 'إرهابي'

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على "إرهابي" في قضاء الكرمة التابع لمحافظة الأنبار.

وقالت المديرية، إنه "بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة وتحرك سريع نحو الهدف وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات الانبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 40 من مطاردة أحد الإرهابيين أثناء محاولته الفرار من قواتنا وتلقي القبض عليه في سيطرة 30 بالكرمة الانبار".



وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "أحد عناصر داعش الذين شاركوا بالهجوم على فوج طوارئ الديوانية في قاطع الصوفية، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".



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