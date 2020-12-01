ارتفاع كبير بالمؤشر اليومي لوفيات كورونا في إيطاليا

وأشارت الوزارة أيضاً، إلى تسجيل 19350 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع عن 16377 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا إجمالا 56361 حالات وفاة بسبب تفشي الفيروس، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، كما سجلت أكثر من 1.6 مليون إصابة منذ تفشي الوباء.

