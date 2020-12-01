ارتفاع كبير بالمؤشر اليومي لوفيات كورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الثلاثاء، عن تسجيل 785 وفاة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع عن 672 في اليوم السابق و541 يوم الأحد.
وأشارت الوزارة أيضاً، إلى تسجيل 19350 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع عن 16377 في اليوم السابق.
وسجلت إيطاليا إجمالا 56361 حالات وفاة بسبب تفشي الفيروس، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، كما سجلت أكثر من 1.6 مليون إصابة منذ تفشي الوباء.
وسجلت إيطاليا إجمالا 56361 حالات وفاة بسبب تفشي الفيروس، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، كما سجلت أكثر من 1.6 مليون إصابة منذ تفشي الوباء.
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