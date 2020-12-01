مدير صحة الكرخ يوجه دعوة إلى الحكومة بخصوص بعض المستشفيات

دعا مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، إلى إيصال الخدمات الحكومية بشكل مجاني إلى المستشفيات التي يتبرع بإنشائها تجار ومقاولون.



ويبلغ إجمالي إصابات فايروس وقال الحجامي في تدوينة على صفحته في (فيس بوك): "جميل ورائع جداً أن يقوم بعض التجار والمقاولون بإنشاء مستشفى لخدمة أبناء شعبهم، والأجمل لو أن الخدمات الحكومية تصله مجاناً حتى يتم افتتاحه والاستفادة منه".ويبلغ إجمالي إصابات فايروس كورونا في العراق منذ تفشي الوباء وحتى اليوم: 554767، وحالات الشفاء: 484570، والوفيات: 12306.

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