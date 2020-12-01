الجبير : السعودية لا تقر الاغتيالات بعكس إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير ، الثلاثاء، أن بلاده لا تقر الاغتيالات بأي شكل من الأشكال بعكس النظام الإيراني.

وقال الجبير، فس=ي سلسلة تغريدات على " تويتر" إن السعودية لا تقر الاغتيالات وليست من سياستها على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات.

وأشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إلى أن النظام الإيراني قائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني.

وأضاف أن اليأس دفع وزير خارجية إيران جواد ظريف لإلقاء أي لوم على السعودية واتهامها بالتسبب بما يحدث في إيران.

ونوه إلى أن السعودية فقدت العديد من مواطنيها بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، حذر مؤخرا، من مواصلة الدعم الإيراني للإرهاب.

وقال إن "إيران تدعم علناً الجماعات والخلايا الإرهابية والمليشيات المسلحة في لبنان والعراق واليمن ووصلت حتى إلى أمريكا الجنوبية".

وشدد على أنه "أينما توجد المشاكل في المنطقة تجد إيران".

وبين أن "سياسات التنظيم الإيراني ووكلائه أدت إلى أزمة سياسية وإنسانية في اليمن الشقيق".