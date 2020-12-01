خطة "مليارية".. الشيوخ الأمريكي يتحد لمجابهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توافق أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، حول كيفية التصدي لجائحة كورونا.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، توافق أعضاء الحزبين حول خطة إنقاذ بقيمة 908 مليارات دولار لمكافحة تداعيات الفيروس التاجي.

ويواجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عدد من التحديات على رأسها جائحة كورونا التي وضعت الولايات المتحدة في مقدمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 257,707 وفيات من 12,421,216 إصابة.

وسبق أن تحدث بايدن قائلا: "إنه سيعمل خلال الفترة المذكورة على تخفيف أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن فريقه الانتقالي على تواصل مع فريق البيت الأبيض المتخصص للتعامل مع الوباء العالمي، حول كيفية توزيع اللقاح ووصوله لكافة الأشخاص، "أعتقد أننا لن نبلغ الذروة كما كنا نظن في السابق".