علاء مبارك يرد على اعتذار إعلامي مصري: جاء متأخرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، على اعتذار قدمه لعائلته الإعلامي أحمد المسلماني، معتبرا أنه جاء متأخرا.

وكتب علاء مبارك، في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، قائلا: "بعد مرور 10 سنوات، وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه، حضرتك جاي تعتذر!، بتعتذر على إيه بالضبط يا أستاذ مسلماني (عما تعتذر تحديدا)!".

واستشهد علاء مبارك بالقرآن الكريم، قائلاً: "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم.. صدق الله العظيم".

وجاءت تغريدة علاء مبارك ردا على اعتذار قدمه المسلماني، على الهواء، للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته.

وقال المسلماني، في لقاء متلفز، إن الأمر الأول الذي يعتذر فيه للرئيس مبارك هو حديثه في أحد البرامج التلفزيونية عن مقبرته، مشيراً إلى أنه استقى معلوماته من الكاتب أحمد رجب صاحب مقال تحدث فيه عن التكلفة الكبيرة للمقبرة.

وشدد على أنه لم يعتد الحديث عن مثل تلك الأمور بسبب تربيته الريفية، لكنه استند إلى مظلة الكاتب أحمد رجب، وأدرك فيما بعد أنه لم يكن مصيبًا في هذا التناول.

المسلماني قدم أيضا اعتذاره لأسرة مبارك لحديثه عن ثروة الرئيس الراحل وأسرته، مشيرا إلى أنه استند إلى تقارير إعلامية تحدثت في الموضوع.

ولفت إلى أنه تطرق لثروة الأسرة في برنامجه دون التأكد من صحة المعطيات الواردة بالتقارير الإعلامية.

وتوفي الرئيس الأسبق في فبراير / شباط الماضي، وأعلنت مصر رسميًا الحداد على وفاته، كما نعاه العديد من القيادات العربية والغربية.

وعقب ساعات من وفاته، نشر نجله علاء، فيديو مدته دقيقة ونصف حمل آخر كلمات الراحل التي وجهها للمصريين، قائلا إن "مصر أمانة في أعناقكم".