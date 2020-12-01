"البرلمان العربي" يشيد بإنجازات الإمارات: نموذج في التميز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بما حققته دولة الإمارات من تقدم ملموس في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.

جاء ذلك في تصريح للعسومي لوكالة أنباء الامارات، الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لقيام اتحاد دولة الإمارات.



وثمن العسومي مسيرة العطاء التي قدمتها الإمارات على مدار العقود الماضية ودورها الرائد في مجال العمل التنموي والعطاء الإنساني، والذي يأتي استكمالاً للمسيرة والنهج الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان رمزاً عربياً وعالمياً ورائداً للعمل الإنساني.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن العالم العربي يستذكر في هذا الوقت من كل عام الدور الخالد الذي قام به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس الاتحاد وحرصه منذ اللحظة الأولى لتوليه القيادة على ترسيخ قيم الوحدة والانتماء لوطن واحد حتى تأخذ دولة الإمارات مكانتها المرموقة عربياً وإقليمياً ودولياً.

وتابع:" الدور الخالد تحقق على يد أبنائه الأبرار وقادة وحكام الإمارات من بعده والذين استكملوا مسيرته، حتى صارت الإمارات نموذجاً يُحتذى به في التميز والريادة والإبداع والتنمية".

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره لمواقف الإمارات الداعمة للشعوب العربية ودورها الفاعل في تعزيز وصيانة الأمن القومي العربي، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وأشاد بنهج الإمارات في الدفاع عن مصالح الشعوب العربية، فضلاً عن دورها البارز في محاربة الإرهاب والقضاء على جذوره وتقويض أركانه.