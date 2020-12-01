شيخ الأزهر يهنئ الإمارات باليوم الوطني الـ 49

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 .



وأعرب فضيلته اليوم عن تقديره لما حققته دولة الإمارات من إنجازات على كافة الأصعدة، ودورها في ترسيخ مبادئ وقيم التسامح والأخوة الإنسانية، متمنيًا لدولة الإمارات ولشعبها الأصيل المزيد من التقدم والرخاء، ولقيادة الدولة دوام الصحة والتوفيق.

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