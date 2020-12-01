شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين.. 2536 إصابة جديدة و16 وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء، تسجيل 2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة بين الفلسطينيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بـ 815. وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي، بلغ 101407 إصابات، بينها 839 وفاة.

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