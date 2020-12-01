شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتخاب مرشح السعودية في هيئة حقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 نجح مرشح السعودية بالاحتفاظ بمقعده في الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه "جرى إعادة انتخاب فهد العجلان مفوضاً في الهيئة في الاجتماع الـ 74 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة نيامي في النيجر بما يعكس التقدير لدوره خلال ولايته الأولى". يذكر أن الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان تمثل هيئة خبراء استشارية أسستها منظمة التعاون الإسلامي "المنظمة" لتكون جهازاً أساسياً يعمل بشكل مستقل في مجال حقوق الإنسان.

كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب مرشح السعودية في هيئة حقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.