شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 48 وفاة جديدة بكورونا بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل 48 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 12306 حالات.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 2118 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 554767.

ولفتت إلى أن 1896 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 484570

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