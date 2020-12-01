كايلي: حملات مذهلة وراء خروجي من السجن

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ووصلت الأكاديمية (33 عاما) إلى أستراليا بعد أن أمضت أكثر من 800 يوم محتجزة في إيران، وقالت في بيان «بأمانة، لا أجد كلمات تستطيع التعبير عن عمق امتناني ومدى تأثري».وأضافت «لا يسعني أن أصف لكم شعوري عندما أسمع أن أصدقائي وزملائي يثيرون قضيتي ولم ينسوني».
وتم إلقاء القبض على المحاضرة في الدراسات الإسلامية بجامعة ملبورن في طهران في سبتمبر من عام 2018، بعد المشاركة في مؤتمر أكاديمي، وصدر بحقها بعد ذلك حكم بالسجن لعشر سنوات في محاكمة سرية بتهمة التجسس، وقد نفت الاتهامات.
وأفادت تقارير بأنه تم إطلاق سراحها في إطار تبادل للسجناء شمل ثلاثة سجناء إيرانيين كانوا محتجزين في تايلاند.
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