شكرا لقرائتكم خبر كايلي: حملات مذهلة وراء خروجي من السجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت الأكاديمية الأسترالية البريطانية كايلي مور- جيلبرت الشكر لأصدقائها وداعميها على جهودهم المذهلة وتنظيمهم لحملات من أجل إطلاق سراحها من سجن إيراني.

ووصلت الأكاديمية (33 عاما) إلى أستراليا بعد أن أمضت أكثر من 800 يوم محتجزة في إيران، وقالت في بيان «بأمانة، لا أجد كلمات تستطيع التعبير عن عمق امتناني ومدى تأثري».

وأضافت «لا يسعني أن أصف لكم شعوري عندما أسمع أن أصدقائي وزملائي يثيرون قضيتي ولم ينسوني».

وتم إلقاء القبض على المحاضرة في الدراسات الإسلامية بجامعة ملبورن في طهران في سبتمبر من عام 2018، بعد المشاركة في مؤتمر أكاديمي، وصدر بحقها بعد ذلك حكم بالسجن لعشر سنوات في محاكمة سرية بتهمة التجسس، وقد نفت الاتهامات.

وأفادت تقارير بأنه تم إطلاق سراحها في إطار تبادل للسجناء شمل ثلاثة سجناء إيرانيين كانوا محتجزين في تايلاند.