شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: نحضر لحملة تلقيح للعامة ضد «كورونا» بين إبريل ويونيو المقبلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، عن التحضير لحملة تلقيح للعامة في فرنسا بين شهري إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران المقبلين، بعد حملة أولى تخصص للأشخاص الأكثر ضعفاً.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو، إنه يتوقع حملة أولى في بداية 2021 «لأشخاص محددين، مع أول دفعة من اللقاحات المنتجة»، بحسب الجرعات التي ستحصل عليها فرنسا، تليها «حملة أخرى بين إبريل ويونيو تهدف إلى تلقيح أكبر عدد من الأشخاص».

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