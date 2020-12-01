شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال في قصف للحوثيين باليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - أ ف ب

أعلنت مصادر طبية وحكومية يمنية، الثلاثاء، مقتل 10 مدنيين معظمهم من الأطفال والنساء وجرح العشرات، في قصف للمتمردين الحوثيين على أحياء سكنية في محافظتي تعز والحديدة خلال اليومين الماضيين.

وقالت مصادر طبية في تعز جنوب غرب البلاد، إن طفلتين إحداهما رضيعة تبلغ 9 أشهر وصلتا الى المستشفى، الاثنين، متوفيتين نتيجة إصابة في الرأس وأقسام متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى سبعة جرحى آخرين بينهم أطفال.

وأعلنت مصادر حكومية أن «الجريمة ارتكبها الحوثيون في قصف استهدف حي عصيفرة الخاضع لسيطرة الحكومة».

ويأتي ذلك غداة مقتل خمسة أطفال وثلاث نساء في قصف استهدف أحياء سكنية في قرية القازة غرب مديرية الدريهمي في الحديدة، بحسب مصادر طبية وحكومية.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال في قصف للحوثيين باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.