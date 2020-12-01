فارس المزروعي: بفضل قيادتنا الرشيدة شرطة أبوظبي تنجز مئويتها 2057

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

قال اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي: إن دولة الإمارات، باتحادها؛ أثبتت قدرتها على تحقيق الإنجازات والتفوق والتميز والريادة؛ لتواصل ما بدأه الآباء المؤسسون.

وقال: إن مسيرة العمل الشرطي والأمني بفضل دعم القيادة الرشيدة تتطلع إلى المستقبل برؤية معاصرة؛ فقد أنجزت شرطة أبوظبي مئويتها 2057، وتضم أكثر من 50 مشروعاً أمنياً؛ تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتطور التكنولوجي، كما أسهمت، وفقاً للمؤشرات الإحصائية في تحقيق الريادة لإمارة أبوظبي ضمن التنافسية العالمية.

وأشاد بحرص الدولة قيادة وحكومة وشعباً على تحقيق المنجزات الشاملة التي توفر الحياة الكريمة لأبناء الوطن في بيئة يسودها الأمن والأمان والطمأنينة وبناء جسور التواصل الدائم، لتصل دولة الإمارات إلى العالمية في مختلف الاتجاهات والتوجهات التي تسهم في بناء عالم حضاري وإنساني يسوده العدل والسلام والأمن والأمان.

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