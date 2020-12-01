شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحميدان: عقود مضيئة وحافلة بالنجاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها.

وقال: «49 عاماً امتدت عبر عقود مضيئة وحافلة بالنجاحات والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي قاد مسيرة العطاء والتفاؤل، وبفضل مبادئها الأصيلة وقيمها الراسخة؛ استطاعت دولة الإمارات أن تكون لها الريادة في شتى المجالات».

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