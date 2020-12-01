قائد شرطة عجمان يكرّم إدارة التحريات والمباحث الجنائية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان موظفي إدارة التحريات والمباحث الجنائية ضمن مبادرة نوصلك لتكريمك، وذلك ضمن إطار تكريم القيادة العامة لشرطة عجمان المتميزين من منتسبيها وإسعادهم، من خلال التوجه إليهم في مقر العمل لتكريمهم تقديراً لإنجازاتهم المتميزة.

وفاجأ قائد شرطة عجمان موظفي الإدارة، حيث كان لهم دور كبير في تعزيز الأمن والأمان، من خلال متابعة البلاغات وحل القضايا وضبط المتهمين، وإنجازاتهم المتميزة في حل القضايا مثل قضية حاويات الظلام، وقضية مقتل مستثمر آسيوي في وقت قياسي، وجهودهم في التصدي والإطاحة بالمتهمين في قضايا النصب والاحتيال الهاتفي.

وفي جلسة مع موظفي إدارة التحريات والمباحث الجنائية أثنى على خبرة ومهارة رجال التحريات وسرعة استجابتهم وتعاملهم مع القضايا، وسلمهم لوحة الشكر والتقدير وكرمهم بشهادات تقدير واحتفل معهم بالكعك والحلويات.

من جانبه عبر المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير الإدارة عن بالغ شكره للقائد العام وسعادته بالمبادرة الطيبة التي بثت السعادة والرضا في نفوس الموظفين.

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