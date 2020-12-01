شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يفك شفرة «الذئاب» بالمبدع خلفان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

واصل الجزيرة مسيرة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط جديدة من «معقل الذئاب» عقب فوزه المستحق على مضيفه الفجيرة بثلاثية حملت توقيع المتألق زايد العامري «هدفين» وعبد الله رمضان.

وبهذا الفوز الذي يعد الخامس رفع «فخر العاصمة» رصيده إلى 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن صدارة الشارقة.

ولم يجابه الجزيرة مشقة كبيرة في عبور أصحاب الأرض رغم التعادل السلبي الذي انتهى عليه الشوط الأول، بعد أن لعب الفريق باسلوبه المعتاد «السهل الممتنع»، ويدين في فوزه إلى نجمه المبدع خلفان مبارك، القاسم المشترك في صناعة الأهداف الثلاثة، والذي كان شعلة نشاط وصال وجال وتحرك في كل المساحات وصنع الفارق لفريقه، ومؤكداً انه «ضابط الإيقاع» والنقطة التي تنطلق منها كل هجمات وأهداف الجزيرة عبر التمريرات المتقنة لزملائه.

كما يحسب للهولندي كايزر مدرب الفريق تفوقه الميداني في القراءة والمتابعة لمجريات المباراة حيث استطاع فك شفرة دفاعات الفجيرة والوصول للشباك ثلاث مرات بعد أن عجز لاعبوه عن التسجيل طوال الـ45 دقيقة الأولى عبر تغيير خطة اللعب والتكتيك وزيادة عددية خط الهجوم.

وتراجع أداء الفجيرة البدني والذهني في الشوط الثاني وفشل في مجاراة مهارة وسرعة لاعبي الجزيرة.

وأشاد الهولندي كايزر مدرب الجزيرة بلاعبي فريقه الذين قدموا مباراة كبيرة أمام الفجيرة وتمكنوا من تحقيق فوز عريض على أصحاب الأرض، مشيراً إلى أن سيطرة فريقه خلال الشوط الأول لم ينتج عنها تسجيل أي أهداف لكنه استطاع إرهاق لاعبي الفجيرة عبر اتباع أسلوب التمريرات القصيرة والاحتفاظ بالكرة.

من جانبه، عزا الصربي جوران مدرب الفجيرة الخسارة إلى بعض الجزئيات والاخطاء الفردية، وأشار إلى أن مهارة لاعبي الجزيرة رجحت كفة المباراة.

وقال الجزيرة يمتلك أفضل اللاعبين في الدوري وهو من نوعية الفرق التي تستغل المساحات بشكل جيد.

وأكد علي خصيف حارس العرين الجزراوي الذي لم يختبر كثيراً خلال المباراة، أن شخصية «فخر العاصمة» القوية والقيمة الفنية الممتازة للاعبين، فضلاً عن اتباع أسلوب الجماعية في الأداء قادهم للتألق وحسم الجولة.