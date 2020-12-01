"جونز هوبكنز": أكثر من 268 ألف وفاة بكورونا في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 3 ملايين و554 ألفا و38 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، وما لا يقل عن 268 ألفا و434 حالة وفاة منذ بداية الوباء.

وذكرت الجامعة، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أنه تم تسجيل 12 ألفًا و817 حالة إصابة جديدة بالفيروس و389 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى هذه اللحظة اليوم.