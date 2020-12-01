زعيم المعارضة الإسرائيلية لبيني غانتس: دعنا نكمل ما بدأناه ونطرد نتنياهو من شارع بلفور

أظهرت بيانات من وزارة الصحة التركية، أن حصيلة وفيات COVID-19 اليومية في البلاد سجلت رقمًا قياسيًا لليوم التاسع على التوالي يوم الثلاثاء، مع 190 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الوباء في شهر مارس 13836

حالة وفاة.

ووصل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مستوى قياسي، إذ بلغ 30110.

وعلى مدى أربعة أشهر أبلغت تركيا فقط عن الحالات

التي تظهر عليها أعراض، لكنها أبلغت منذ الأربعاء عن جميع الحالات.

هذا، ولا تزال بيانات العدد الإجمالي للحالات غير متوفرة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الإثنين، حظرًا للتجوال يبدأ 21:00 مساء الجمعة إلى 05:00 من صباح يوم الإثنين.

وشدد أردوغان على أنه لا يوجد حل آخر سوى التدابير الرامية للحد من حركة الأشخاص إلى أدنى مستوى لخفض التأثير السلبي للجائحة.