المكسيك: إصابات فيروس كورونا تبلغ 1.11 مليون والوفيات تتجاوز 105 آلاف

سيف اليزيد - بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمكسيك 1.11 مليون إصابة، اليوم الثلاثاء، بتوقيت مكسيكو سيتي، وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات كذلك إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بلغ 105940 شخصاً، بينما تعافى 823586 من المرض.

وقد مر حوالي 39 أسبوعاً منذ ظهور الحالة الأولى للإصابة بفيروس كورونا في المكسيك.

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