السويد تسجل 17629 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أظهرت إحصاءات وكالة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن السويد التي جعلتها استراتيجيتها غير التقليدية لمكافحة فيروس كورونا محط أنظار العالم سجلت 17629 حالة إصابة جديدة بالفيروس منذ الجمعة الماضي.

وكانت البلاد قد سجلت 17256 إصابة جديدة خلال الفترة المماثلة من الأسبوع الماضي.

ولا تنشر السويد تحديث إحصاءات «كوفيد-19» في العطلات الأسبوعية وأيام الاثنين.

وسجلت السويد 117 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6798 حالة. ونسبة الوفيات بالمرض لعدد السكان في السويد أكبر عدة مرات منها في دول اسكندنافية مجاورة، لكنه أقل من بعض الدول الأوروبية الكبيرة.

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