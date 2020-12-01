عامل نظافة يضرم النار في جسده داخل مقر جماعة بني ملال

أقدم شاب في العشرينيات من عمره، اليوم الثلاثاء، على إضرام النار في جسده، وذلك داخل مقر جماعة بني ملال، مما تسبب له في حروق من الدرجة الثانية والثالثة.

ووفق المعطيات المتوفرة لـ”اليو24″، فإن الضحية، يشتغل كعامل نظافة، صب البنزين على جسده، ثم أضرم النار، حيث تدخل بعض المواطنين لإنقاذه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سيارة الإسعاف نقلت الشاب إلى المستشفى الجهوي ببني ملال، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، بعد إصابته بحروق خطيرة، فيما عرف مكان الحادث إستنفارا لمختلف السلطات المحلية والمصالح الأمنية.

هدا وقد باشرت ثالمصالح الأمنية بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام الشاب على إضرام النار عمدا في جسده.