قتيلان وجرحى في حادث دهس سيارة لمجموعة من المارة في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية أن سيارة صدمت، اليوم الثلاثاء، مارة في طريق للمشاة بجنوب غرب البلاد، ما أوقع قتيلين وجريحين.
وأضافت على حسابها على تويتر “اعتقلنا شخصا وحجزنا سيارة”، مضيفة أن “ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة”.
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