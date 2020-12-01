تصريحات العثماني أمام مجلس النواب حول عملية الكركارات تثير غضب “البوليساريو”

أثارت تصريحات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمام مجلس النواب، حول تطورات القضية الوطنية، غضب جبهة “البوليساريو” الانفصالية.

وخرج القيادي في الجبهة الانفصالية، حمادة سلمى الداف، في تصريح صحفي، تلقفته وكالة الأنباء الجزائرية، ليتهم العثماني بالإدلاء بـ”المغالطات”.

وتحدث العثماني، أمس الاثنين، أمام مجلس النواب، عن تدخل المغرب في منطقة الكركارات، وأكد أن هذه العملية شكلت نقطة تحول تاريخي في مسار القضية الوطنية.

وأوضح العثماني أمام مجلس النواب أن منطقة الكركارات لم تكن قط منطقة توتر، بل كان يسودها الاستقرار حتى قررت ميليشيات الانفصاليين قطع الطريق، مضيفا أن هذا التأمين، الذي تدخل المغرب لإعادته إلى المنطقة، سيجعل من المناطق المحاذية للمعبر أماكن تنموية.

وأضاف العثماني أن الحدث المذكور تحول نوعي، واستراتيجي على الأرض “وما بعد هذه المحطة ليس كما قبلها”، وهذا الانتصار يضاف إلى الانتصارات الدبلوماسية، ويفتح آفاقا جديدة للدفاع عن الصحراء المغربية.

ووجه العثماني تحية خاصة للمغاربة المقيمين بالخارج، الذين تعبؤوا لدعم قضية وطنهم، وإبطال خصوم الوحدة الترابية، الذين حاولوا التشويش.

وشدد العثماني على أن افتتاح القنصليات في الأقاليم الجنوبية، يقبر المشروع الانفصالي، لأن العالم يرى أن المغرب جاد في أفعاله، ويسعى إلى جعل الأقاليم قاطرة للتنمية، وتطوير الاستثمار فيها.