فلسطين تسجل 2536 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16حالة وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقالت الوزيرة: إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكورونا بواقع 815 إصابة.

وأضافت أن 64 من المصابين «يرقدون في العناية المكثفة، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وتفرض الحكومة الفلسطينية، لليوم الثالث، إغلاقاً جزئياً من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، يمتد ليوم الخميس، لمواجهة انتشار الفيروس.