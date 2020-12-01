شكرا لقرائتكم خبر عن 11ر1 مليون إصابة بكورونا والوفيات تتجاوز 105 الآف في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمكسيك 11ر1 مليون إصابة وذلك حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مكسيكو سيتي ، وذلك بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .

وأشارت البيانات كذلك إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد بلغ 105940 شخصا بينما تعافى 823586 من المرض . وقد مر حوالي 39 أسبوعًا منذ ظهور الحالة الأولى للإصابة بفيروس كورونا في المكسيك.