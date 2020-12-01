الجزائر ـ رويترز: قالت الرئاسة الجزائرية مساء امس الاول إن الرئيس عبد المجيد تبون غادر المستشفى الذي نقل إليه للعلاج في ألمانيا منذ أكثر من شهر، وسيعود إلى الجزائر في الأيام القادمة”. وأضافت في بيان أن تبون “75 عاما” الذي كان قد أصيب بمرض كوفيد19 “يواصل ما تبقى من فترة النقاهة” بعد مغادرته المستشفى.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري يغادر المستشفى ويعود لبلاده الأيام القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.