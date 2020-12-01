- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشفت شركة Nanoflow Cell الألمانية النقاب عن سيارة Quant 48Volt ذات المظهر الأنيق والكهربائية بالكامل في وقت سابق بهدف أن تقدم الشركة أول سيارة إنتاج في العالم تعمل بالمياه المالحة.
تستخدم هذه السيارة ما يعرف بتقنية تدفق الكهرباء من خلال نظام المحركات الكهربائية الأربعة، داخل السيارة، والتى تعمل بنفس طريقة عمل خلية الوقود الهيدروجيني، حيث يستخدم السائل لتخزين الطاقة في المياه المالحة، ويمر السائل عبر غشاء الخزانات ما يخلق شحنة كهربائية يتم تخزينها ثم توزيعها على المكثفات الفائقة.
تملك السيارة خزانين تبلغ سعتهما 200 لتر من الماء، تسمح للسيارة أن تقطع مسافة 600كم، ويبلغ طول السيارة 5.25م، وعرضها 2.2م، وسمك عجلاتها 22بوصة، اما عن أبوابها فهى مزدوجه مثل الأجنحة الطائرة.
وقال جينز بيتر إليرمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هناك خطط جاري تنفيذها لترويج صناعة هذه السيارات والتي ستصبح الأفضل في إمدادات الطاقة، مضيفًا، ويمكن أيضًا استغلال محركاتها في النقل البحري والسكك الحديدية والطيران.
كانت هذه تفاصيل خبر وداعاً للبنزين... سيارة تعمل بالمياه المالحة! (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.