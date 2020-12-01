اعلنت المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، الثلاثاء، ان السبت المقبل سيشهد انعقاد الجلسة المخصصة لمناقشة الموازنة، فيما اشار الى ان الحوارات جارية لإيجاد حل لمشكلة الرواتب، وأن الحكومة تعمل على إنشاء نظام موحد للرواتب. وقال ناظم في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، ان "السبت المقبل سيشهد انعقاد الجلسة المخصصة لمناقشة الموازنة"، مبينا ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الوزراء بحشد الإمكانيات لتحقيق المطالب المشروعة لأهالي ذي قار". واضاف ان "الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات في موعدها"، مشيرا الى ان "الكاظمي أوعز لوزارة النفط بإيجاد حل بديل لموضوع الغاز المستورد". وتابع "لدينا غاز مبدد يقدر بمليارات الدولارات"، لافتا الى ان "الحوارات جارية لإيجاد حل لمشكلة الرواتب"، كذلك أشار إلى "العمل على انشاء نظام موحد للرواتب". واكد ناظم ان "الكاظمي دعا إلى إبعاد الجانب الإنساني عن الصراعات السياسية"، موضحا ان "القوانين والصراعات داخل البرلمان يجب أن لا تمس أقوات الناس اليومية".

كانت هذه تفاصيل خبر تصريح حكومي جديد بشأن الرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.