الدنمارك تفتتح سفارة لها في العراق الشهر الحالي

اعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، ان الدنمارك ستفتتح سفارة لها في العراق الشهر الحالي، فيما شددت على أهمّية فتح آفاق أوسع للتعاون البنّاء.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الدنمارك الجديد لدى العراق ستيج باولو بيراس"، مبينة ان "الجانبين بحثا سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وأهمّية تعزيز فرص التعاون على مُختلِف الصُعُد بما يُلبِّي طموح الشعبين".

وشدّد حسين، على "أهمّية فتح آفاق أوسع للتعاون البنّاء"، مؤكداً أنّ "ستراتيجيّة العراق في علاقاته المتوازنة تنطلق من مُراعاة المصالح المُشترَكة مع دول العالم وبما يخدم التقدّم، والازدهار لشعبنا والشُعُوب الصديقة".

واعرب عن ترحيبهِ "بافتتاح السفارة الدنماركيّة في العراق خلال الشهر الجاري"، معتبرا انها "تُؤشّر إلى إرادة عمليّة في الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة، وخلق آفاق جديدة من شأنها أن تُعمِّق التعاون بين البلدين".