تعرف على آلية منح القروض الى المشاريع بدون فائدة

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، عن آلية الإقراض لمبادرة البنك المركزي، لمنح القروض للمشاريع بدون فائدة أو فائدة منخفضة". واشارت الامانة العامة في بيان تابعته الخليج 365، ان "هذه القروض بهدف تفعيل القطاع الاقتصادي الخاص، لتمويل المشاريع الخدمية والسكنية والصناعية والزراعية، عن طريق القطاع المصرفي".

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