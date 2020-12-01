الانضباط تصدر قراراتها بشأن احداث مباراة القوة الجوية وبغداد

2020-12-01 | 14:42
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قررتْ لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اليوم الثلاثاء، معاقبةَ مشرف فريق أمانة بغداد، احمد عزت الموسوي، ولاعب فريق القوة الجوية، حسين جبار، على خلفية أحداث مباراة الفريقين التي اقيمت ضمن مباريات الجولة الخامسة في ملعب كربلاء الدولي.
وجاءت العقوبة بعد مناقشة مشرف المباراة، ونصت على إيقاف مشرف فريق أمانة بغداد، احمد عزت الموسوي، وعدم مرافقة فريقه لأربع مباريات، وتنفذ العقوبة الإدارية الخاصة بلجنة الانضباط بالتعاقب مع العقوبة الفنية لحكم المباراة استناداََ لأحكام المادة 52 من لائحة الانضباط، وتنفذ من الدور السابع، فيما تقررَ إيقاف لاعب القوة الجوية، حسين جبار، اربع مباريات ابتداءً من الدور السادس للمسابقة، وذلك استناداََ للمادة 5/50 من لائحة الانضباط".
وصدر القرار بالأغلبية قراراً قابلاََ للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار.
وصدر القرار بالأغلبية قراراً قابلاََ للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار.
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