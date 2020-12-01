كورونا يضرب "رأس" حماس في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حركة حماس في قطاع غزة، الثلاثاء، إصابة رئيسها يحيى السنوار بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، إن السنوار (58 عاما) "يتبع نصائح الجهات الصحية وإجراءات الوقاية.. هو بصحة جيدة ويتابع عمله كالمعتاد".

وأصبح السنوار، الذي كان رئيسا لما يسمى بـ"جهاز الأمن" التابع لحماس، رئيسا للحركة بغزة في 2017.

واختير في هذا الموقع بعد 6 أعوام من الإفراج عنه ضمن صفقة لتبادل السجناء مع إسرائيل بعد أن أمضى أكثر من 20 عاما في السجن.

وسجل قطاع غزة أكثر من 21 ألف إصابة بفيروس كورونا و111 وفاة، معظمها منذ أغسطس/آب.

ولا تزال هناك مخاوف من تفش على نطاق أوسع للفيروس في القطاع المكتظ بالسكان الذي يسكنه مليونا شخص.