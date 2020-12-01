فيروس كورونا يقتل 1,4 مليون ويصيب 63 مليوناً عبر العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة مليون و468 ألفاً و873 شخصاً في العالم منذ ظهوره في نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ اليوم الثلاثاء.



كما أصاب الفيروس، المسبب لمرض كوفيد-19، أكثر من 63 مليوناً و227 ألفاً و470 شخصاً في العالم، تعافى منهم 40 مليوناً و255 ألفاً و800 على الأقل حتى اليوم.

وأعدت الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعت من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وسجلت، أمس الاثنين، 7871 وفاة إضافية و490 ألفاً و401 إصابة جديدة في العالم. وبالاستناد إلى أحدث البيانات، فإن الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة هي الولايات المتحدة (1057) تليها إيطاليا (672) وروسيا (569).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء؛ إذ سجلت 268 ألفاً و103 وفيات من 13 مليوناً و545 ألفاً و792 إصابة، بحسب تعداد جامعة «جونز هوبكنز». وشفي ما لا يقل عن خمسة ملايين و146 ألفاً و319 شخصاً.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل حيث سجلت 173 ألفاً و120 وفاة وستة ملايين و335 ألفاً و878 إصابة، والهند مع 137 ألفاً و621 وفاة (تسعة ملايين و462 ألفاً و809 إصابات)، والمكسيك مع 105 آلاف و940 وفاة (مليون و113 ألفاً و543 حالة)، وبريطانيا مع 58 ألفاً و448 وفاة (مليون و617 ألفاً و657 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات بالنسبة لعدد السكان بلغ 144 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها البيرو (109) وإسبانيا (96) وإيطاليا (92).