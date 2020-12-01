قتيلان في عملية دهس بسيارة في مدينة ألمانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت الشرطة الألمانية إن شخصين قتلا، اليوم الثلاثاء، في حادث دهس بسيارة في طريق للمشاة في مدينة "ترير" في غرب ألمانيا.



بدوره، نقل تقرير إعلامي عن مسؤول في المدينة قوله إن شخصين قتلا في الحادث وأصيب عشرة آخرون على الأقل.

وأوضحت الشرطة أن السائق دهس بسيارته أشخاصا عدة. وذكر تلفزيون "إس.دبليو.أر" أن الشرطة اعتقلت السائق.

وصرح متحدث باسم الشرطة المحلية هناك أن خلفية الحادث لا تزال غير واضحة، وقال: "لدينا في منطقة المشاة العديد من المصابين الذين داهمتهم سيارة، وقد تم توقيف السيارة والقبض على سائقها".

وناشدت الشرطة السكان تجنب منطقة الحادث.