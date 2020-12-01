رواد السوشيال ميديا يوجهون رسالة نارية للعميل المصري "حسام بهجت"

وجه رواد السوشيال ميديا رسالة الي العميل المصري حسام بهجت، وقال النشطاء "مستر بهجت انت بتقول بتشتغل في العلن..يا بجحتك يا اخي..اللي عنده أفكارك الشاذة المريضة دي المفروض يداري الناس..لكن علي العموم انت ولا بتشتغل في العلن ولا حاجه..ولو انت فعلا كدا أطلع قولنا انت بتصرف علي نفسك منين..انت وشوية الصيع اللي حواليك بتوع المبادرة اللي انت بتحاول تفهم الناس إنها ليها أرضية في الشارع.

وأضاف النشطاء "يا حسام يا بهجت خلاص لفظتك انت وشلتك بعد ما فضايح أفكارك علي كل لسان..والله قرايبك صعبانين علينا وهما بيستعروا منك ومن أفعالك الدنيئة".

واستكمل النشطاء "سمعنا إنك بتستقوي بالدستور..والله حاجه تضحك ما انت معندكش ريحة الدم..والناس كلها عارفه أنت بتستقوي بمين..لكن لعلمك اللي انت بتسقوي بيهم دول علي مر التاريخ والعصور بيرموا اللي زيك في الزباله بعد ما بيكونوا خدوا مصلحتهم منهم..وما مبيفضلش ليك ولا اللي زيك غير العار إللي بتجيبه لأهلك".

واختتم النشطاء "علي العموم يا استاذ حسام..التاريخ ما بيذكرشي أمثالك غير في أسوء مكان فيه..لأن اللي بيعملوا أوطانهن لصالح أعدائه ملهمشي ذكر غير ولعنات الناس بتصحبهم".