شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: لم يكن عادلاً أن نخسر وفريقنا استحق الفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : مصعب الفكي

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان أن فريقه آمن بحظوظه في المباراة أمام حتا رغم تأخره بهدفين مبينا أن فريقه قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز والنقاط الثلاث.

وكان خورفكان متأخراً بهدفين حتى منتصف الشوط الثاني من اللقاء الذي جمعه مع حتا ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، لكن الفريق استطاع أن يعود في المباراة ويسجل ثلاثة أهداف ليخطف النقاط الثلاث.

وقال كايو: لقد كانت مباراة كبيرة، حصلنا على العديد من الفرص خلال المباراة خاصة في الشوط الأول ولكن لم ننجح في التسجيل، لاعبو حتا استغلوا فرصة وسجلوا هدفاً. أجرينا تبديلين لتنشيط الجانب الهجومي وحاولنا الرجوع في المباراة لكن استقبلنا الهدف الثاني، اللاعبون كانوا هادئين ولم يستسلموا، كثفنا الهجمات لتقليص الفارق وكان هناك تخوف من الهجمات المرتدة، سجل الهدف الأول ومنحنا ثقة كبيرة وجعلنا نبحث عن التعادل وقد تحقق ذلك بالفعل وفي اللحظات الأخيرة نجحنا في تحقيق هدف الفوز، انها نتيجة مذهلة وعودة مميزة في المباراة، يجب أن أهنئ اللاعبين على هذا الأداء والروح القتالية العالية.

وأضاف: قياسا على الفرص التي صنعناها في المباراة لم يكن عادلا أن نخسر اللقاء لأننا كنا الأكثر وصولا إلى مرمى حتا، صحيح أننا لم ننجح في التسجيل في بداية اللقاء ولكن في النهاية حققنا المهم.

وعن تألق خورفكان أمام الفرق الكبيرة وتواضعه أمام الفرق من وسط الترتيب قال: هذا الحديث غير دقيق ، نحن نخوض كل مباراة بغرض الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم أداء جيد، في كل المباريات نلعب بشكل جيد وفي كل مباراة نصنع العديد من الفرص.

اليوم صنعنا 8 أو 9 فرص وسجلنا ثلاثة وهذا أمر جيد ونتطلع للأفضل مستقبلاً.