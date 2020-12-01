شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة «سوبر» شباب اليد للمرة الـ11 توالياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

واصل فريق شباب كرة اليد بنادي الشارقة احتكاره للقب كأس السوبر بعد حصده للبطولة للمرة الحادية عشرة توالياً، والثانية عشرة في تاريخ النادي، من أصل ثماني عشرة نسخة للمسابقة حتى الآن ونجح شباب «الملك» في الفوز على فريق شباب الأهلي دبي بنتيجة «28-21» في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين على صالة نادي النصر، في ختام موسم 2019-2020.

وبذلك يجمع الشارقة بين لقبي «كأس السوبر» وبطولة الدوري العام للموسم الثاني على التوالي وكان فريق الرجال قد توج باللقب 14 في دوري اليد وللمرة الرابعة على التوالي وبالكأس الثامنة قبل أيام لتصبح اليد الشرقاوية تنافس نفسها على الألقاب والبطولات وكتابة التاريخ من دون منافس.

وعقب نهاية المباراة توج عبد السلام ربيع المحيربي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، رئيس لجنة الحكام والقانون، الشارقة بطلاً لكأس السوبر وشباب الأهلي وصيفاً.

وجرت مراسم التتويج بحضور ومشاركة علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ومحمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وأعضاء اتحاد الإمارات لكرة اليد، وجاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، مشرف كرة اليد.

وأكد ثروت شمس مدرب فريق شباب الشارقة أن فريقه استحق التتويج بكأس السوبر بعدما قدم لاعبو الشارقة أداءً قوياً على مدار شوطي اللقاء، وأعرب عن سعادته بجمع الفريق بين لقبي الدوري والسوبر.

وقال: أشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه للتتويج باللقب، وتركيزهم طوال اللقاء، رغم أنها أول مباراة رسمية للفريق منذ توقف النشاط في مارس الماضي، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لنا في التحضير للنهائي، لذلك تعاملنا باحترام مع فريق شباب الأهلي، وأكدنا على اللاعبين ضرورة حسم المباراة مبكراً حتى لا تحدث مفاجآت.

كما توجه ثروت شمس بالشكر إلى محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وجاسم محمد مشرف كرة اليد، وجابر أسد مشرف فريقي الشباب والناشئين، على متابعتهم ودعمهم المتواصل وتوفير كل أدوات النجاح، خلال فترة الإعداد التي استغرقت وقتاً طويلاً نتيجة لظروف جائحة كوفيد19، وشكر كذلك الجهاز الإداري والطبي المساعد له.

وأضاف شمس: الفوز بالألقاب والبطولات ليست أمراً جديداً أو غريباً على هذا الفريق الذي سبق أن حقق 11 بطولة متتالية في كأس السوبر وحدها غير استمراره في الحفاظ على درع الدوري كذلك.

