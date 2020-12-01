شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة متوازنة وحظوظ كبيرة لخيول الإمارات في جوهرة تاج زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أجريت الثلاثاء مراسم القرعة العلنية للخيول المشاركة في سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بفندق ميدان في دبي.

وتبلغ جائزة السباق 5 ملايين درهم ويقام يوم الجمعة المقبل، على مضمار نادي أبوظبي للفروسية في ختام النسخة الثانية عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

وجاءت قرعة سباق جوهرة تاج زايد، عادلة ومتوازنة ونالت رضا مندوبي ملاك خيول الإمارات وبقية الملاك والمدربين في السباق العالمي.

وجرت مراسم القرعة بحضور لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، وبحضور ممثلون من هيئة الإمارات لسباق الخيل، إضافة إلى عدد من ممثلي الخيول المشاركة وممثلي الإعلام، ويشارك في السباق 16 جواداً لمسافة 2200 متر.

ووفقاً للقرعة التي أجريت على الخيول المشاركة في سباق جوهرة تاج زايد للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، أسفرت عن انطلاق «داريوس دي بون» لصاحب السمو رئيس الدولة، من البوابة (5)، وينطلق «جوشوك» لإسطبلات العجبان من البوابة (2)، فيما ينطلق «حيان» من البوابة (10)، و«صمود» من البوابة (9)، و«حراب» من البوابة (7)، وهي بوابات وسطية جيدة، وتعود ملكية الخيول لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وسينطلق «الزاهر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من البوابة رقم (14)، و«أمواج» من البوابة (12)، و«ايه اف البيرق» لخالد النابودة من البوابة (15) وهي بوابات بعيدة.

وينطلق «بي اف مغادر» من البوابة (1)، فيما ينطلق «هجرس» من البوابة (3)، و«ميسي» من البوابة (8)، وينطلق «راسي» من البوابة رقم (11)، و«ار بي فرنش دود» من البوابة (16).

وحصلت خيول السعودية على بوابات مثالية ويمثلها «مباشر الخالدية» الذي ينطلق من البوابة (4)، و«متوكل الخالدية» من البوابة (6) وهي بوابات جيدة للخيول المرشحة للفوز، فيما تنطلق «جازمة عذبة» من البوابة (13) وهي بعيدة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.

