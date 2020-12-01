شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" ويتجولون في أرجائه والان مع التفاصيل

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 48 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

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