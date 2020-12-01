شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ الأثنين..الكويت تعيد 80 ألف عامل منزلي خلال 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ الكويت من الأثنبن المقبل إعادة نحو 80 ألفا من العمالة المنزلية بدءا بعد أن تقطعت السبل بمعظمهم في عدد من الدول التي تم إغلاق رحلات الطيران معها بسبب جائحة كورونا.

ورغم أن الكويت بدأت في أول اغسطس الماضي مرحلتها الأولى لإعادة الطيران التجاري، بعد توقفه منذ مارس الماضي، إلا أن رحلات الطيران لا تزال متوقفة فعليا مع 34 دولة من الدول التي تعتبرها الكويت ذات مخاطر عالية لفيروس كورونا.

وخلال الشهور الماضية أجبر إيقاف رحلات الطيران كثيرا من العمال المتواجدين في هذه الدول على القدوم إلى الكويت عبر دولة ثالثة يقضي فيها المسافر 14 يوما على الأقل قبل أن يُسمح له بدخول الكويت وهو ما كبد هذه العمالة والأسر التي تعمل لديها تكاليف باهظة.

وقال المتحدث الرسمي للطيران المدني سعد محمد العتيبي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن نجاح خطة إعادة العمالة المنزلية من الخارج سيكون بمثابة "مرحلة أولية تنقلنا إلى مراحل أخرى لعودة بقية الفئات من المقيمين بشكل منظم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وبتعاون القطاع الخاص".

وقال المدير العام للطيران المدني يوسف سليمان الفوزان في المؤتمر الصحفي إن خطة إعادة العمالة المنزلية "ستوفر التكاليف على الكفيل الذي يرغب في عودة عامله المنزلي من بلده إلى الكويت مباشرة بدلا من مروره بدولة وسيطة والبقاء 14 يوما".