وزير الخارجية البحريني: إيران لها نوايا خبيثة من برنامجها النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني من البرنامج النووي لإيران، مؤكدا أن لها نوايا خبيثة.

ودعا الزياني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، المجتمع الدولي للاستمرار في الضغط على النظام الإيراني لوقف تطوير الصواريخ الباليستية.

وأكد أن الشراكة البحرينية الأمريكية كانت حجر الأساس لأمن الخليج.

وتابع: "نركز على شراكة أعمق مع الولايات المتحدة في الفترة المقبلة".

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي إن الاتفاق الإبراهيمي يجلب السلام والاستقرار الاقتصادي للمنطقة.

وأشار إلى أن بلاده تتعاون مع البحرين لمحاربة الإرهاب والاتجار بالبشر.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل، في خطوة شجاعة أسهمت في دفع البحرين والسودان إلى نهج ذات الطريق، الأمر الذي يحفظ حقوق الفلسطينيين، ويسهم في دعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.