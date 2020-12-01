حكام الامارات يتلقون التهاني باليوم الوطني من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقيات تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة.



كما تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة اليوم الوطني الـ49.

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