شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: السجن المشدد لـ 12 متهماً في «أحداث مجلس الوزراء» والان مع التفاصيل
وتضمنت الاتهامات التي نسبتها النيابة العامة إلى المتهمين تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف وجودها بوسط القاهرة.
كما تضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها ذات طبيعة إستراتيجية مهمة، ونسب للمتهمين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية.
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