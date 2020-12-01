شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: يجب عدم سحب قوات «الناتو» من أفغانستان قبل الآوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل اجتماع افتراضي مع نظرائه في حلف شمال الأطسي (ناتو)، الثلاثاء، إنه يتعين على الحلف عدم سحب قواته من أفغانستان قبل الآوان حتى لا تتعرض المفاوضات الرامية لإحلال السلام هناك للخطر.

وأوضح الوزير الألماني: «بصفتنا شركاء في الحلف الأطلسي نريد أن نضمن ربط خفض القوات في أفغانستان بشروط واضحة». وأضاف: «للحفاظ على ما وصلنا إليه حتى الآن يجب ألا نتخذ أي إجراءات متسرعة».

وأشار ماس إلى أن «هذا هو السبب في أننا ندعو الحلف لإلقاء نظرة فاحصة على مدى تلبية الشروط لانسحاب إضافي لتجنب توجيه رسالة خاطئة فيما يتعلق بعملية السلام».