شكرا لقرائتكم خبر عن «بايونتيك» و«فايزر» تطلبان ترخيص لقاحهما في الاتحاد الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرانكفورت-أ.ف.ب

أعلنت «بايونتيك» الألمانية وشريكتها «فايزر» الأمريكية، الثلاثاء، تقديم طلب للحصول على ترخيص للقاح «كوفيد-19» في الاتحاد الأوروبي، ما يعطي الأمل بتوفر أول اللقاحات في كانون الأول/ديسمبر.

وقالت المجموعتان في بيان، إنهما تقدمتا بطلب، الاثنين، من الوكالة الأوروبية للأدوية «للحصول على ترخيص مشروط لتسويق» لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات أنه فعال بنسبة 95% ضد «كوفيد-19». وأضاف البيان أن اللقاح «سيكون متوافراً في أوروبا قبل نهاية 2020» في حال نال الترخيص اللازم.

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